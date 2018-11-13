Алкоголь, секс и сон продлят жизнь на десять лет, считают ученые

Ученные проанализировали свыше 600 человек и пришли к выводу, что людям не следует отказываться от алкоголя, сна и секса, а также напрочь игнорировать врачей при незначительных недугах.

Как пишет "Спутник", найдены неожиданные способы продлить жизнь человека на пять-десять лет. Британские ученные в поисках эликсира вечной молодости и долголетия подвергли эксперименту 660 добровольцев старше 50 лет.

Исследования, проведенные в августе этого года в Гарвардском университете, выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни. Среди них — сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах. Кроме того, завидным долголетием среди добровольцев могли похвастаться те, кто имеет детей.

По мнению ученых, они живут на два-три года дольше бездетных людей.

Кроме того, как известно всем, привычка гулять на чистом воздухе может продлить жизнь. Однако в некоторых пунктах мнение ученных и общества разошлись. Исследователи уверены, что людям надо избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.