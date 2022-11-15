Алкоголь стер из памяти жителя Карелии причины совершенного им преступления

Ночью в Сортавале нетрезвый молодой человек совершил кражу, но в полиции не смог объяснить, зачем он это сделал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратились представители одной из организаций. Кто-то ноябрьской ночью проник в сторожку на окраине города и похитил из помещения маршрутизатор и модем. Материальный ущерб составил без малого 4 тысячи рублей.

В установлении личности подозреваемого сотрудникам уголовного розыска помогли записи видеонаблюдения – им оказался местный житель 2000 года рождения. В ту ночь он был нетрезв и, проходя мимо одноэтажного строения, вдруг решил попасть внутрь.

По версии следствия, разбив окно, сортавалец оказался в офисе, откуда похитил технику, а впоследствии так и не смог объяснить полицейским, зачем она ему понадобилась. Со слов подозреваемого, он выбросил похищенное имущество.

В настоящее время он является фигурантом уголовного дела по статье «кража».