Алкоголь в магазинах, как сигареты, решили скрыть от глаз посетителей

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов.

По мнению ведомства, введение такой нормы позволило бы сократить потребление населением алкогольной продукции, пишет ТАСС.

Минздрав поддерживает инициативу депутата Госдумы Леонида Огуля о том, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать ее в специальных алкомаркетах. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Олега Салагая на соответствующий запрос парламентария.

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", - сообщил Салагай.

В своем ответе депутату Салагай привел данные исследований, согласно которым "размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2 % для пива, на 33,6 % для вина и на 46,1% для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4-9%".

Минпромторг, позицию которого также запрашивал Огуль, не поддержал его инициативу, заявив, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Комментируя актуальность проблемы, Огуль напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает порядка 500 тыс. человек. "От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ", - констатировал он.

"Поэтому как врач я считаю, что спиртное должно продаваться только в специализированных магазинах - алкомаркетах, - подчеркнул политик. - Ну а если торговая площадь не позволяет, например, если речь идет о маленьком сельском магазинчике, то можно сделать отдельную витрину со шторой, по аналогии с тем, как сейчас в магазинах оформляют бокс для сигарет".

"Не думаю, что такие несложные меры могут привести к ущемлению прав мелких магазинов и ограничению конкуренции в торговле, о чем написал Минпромторг", - отметил он, выразив уверенность, что эти опасения беспочвенны.