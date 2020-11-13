Алкоголь в России подорожает после Нового года

В России вырастут минимальные цены на водку, коньяк и шампанское.

В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь, сообщают РИА Новости.

Приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Полулитровая бутылка водки подорожает на 5,7%, с 230 рублей до 243 рублей, тот же объем коньяка — на три процента, с 433 до 446 рублей.

Минимальная цена 0,75 литра игристого вина вырастет на 3% — со 164 до 169 рублей.

Помимо этого, минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — до 44 рублей за литр.

Приказы вступают в силу 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

Минимальные розничные цены помогают бороться с контрафактом.