Алкоголика из Карелии лишили водительских прав

В Прионежском районе по требованию прокуратуры суд прекратил действие водительских прав мужчины, страдающего алкоголизмом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что 50-летний местный житель, имея водительское удостоверение на право управления автомобилем, более 1 года состоит на учете у врача-нарколога в связи с поведенческим расстройством здоровья, вызванным употреблением алкоголя.

В соответствии с положениями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» управление транспортными средствами с указанным заболеванием запрещено, поскольку создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.