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Алкоголика из Карелии лишили водительских прав

Новости. Общество
11:56, 22 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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В Прионежском районе по требованию прокуратуры суд прекратил действие водительских прав мужчины, страдающего алкоголизмом, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что 50-летний местный житель, имея водительское удостоверение на право управления автомобилем, более 1 года состоит на учете у врача-нарколога в связи с поведенческим расстройством здоровья, вызванным употреблением алкоголя.

В соответствии с положениями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» управление транспортными средствами с указанным заболеванием запрещено, поскольку создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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Старый хрен
2020-09-22 13:32:36
Яркий пример: Ефремов: и алкоголик, может и наркоман, и прав не лишён был,хотя,судя по всему , пьяненький любил шастать на машине....
Чеслав
2020-09-22 12:39:09
Вообще-то глупо на человеке ставить крест только потому что он на учёте у нарколога, ведь может он специально и пошёл лечиться, может ещё из чего то пошёл к врачу,это должно быть тайной,хотя в нашей "Никарагуа" это невозможно.
Понимаю,если он пьяный ездит,людей сбивает, лишён прав за пьянку, а если наоборот: таксистом работает и это единственная его работа?
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