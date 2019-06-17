Алкогольная зависимость довела петрозаводчанина до лишения прав

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Мужчину лишили прав из-за алкоголизма 2 стадии, сообщили в прокуратуре Карелии.
Основанием для предъявления иска стали результаты плановой проверки, по результатам которой выявлено у лица, имеющего водительское удостоверение, наличие диагноза – "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии".
Данный диагноз является основанием для прекращения действия права на управление транспортным средством.
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