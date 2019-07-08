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Новости. Общество
20:40, 08 Июля 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

Алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки российских магазинов

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В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. Другие страны ЕАЭС считают, что Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке. В Минфине РФ с претензиями не согласны: государство может вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения, пишут "Известия".

Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года. Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт. Необходимость введения ограничения власти поясняли тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.

Однако внутрироссийский запрет вызвал вопросы у других стран — членов Евразийского экономического союза. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Это следует из документов ЕЭК. В нем коллегия уведомляет РФ о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС.

Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции". В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК.

В Минфине РФ с этим не согласны. Ограничения не противоречат нормам ЕАЭС, заявили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии

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кир
2019-07-08 20:42:33
Воду из уличной колонки не пробовали пить? Очень помогает. :)
Гость
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