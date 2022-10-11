Аллея Дружбы в Петрозаводске утонула во тьме (ФОТО)

Аллея Дружбы в петрозаводском микрорайоне Ключевая осталась почти без освещения из-за неработающих фонарей.

Об этом написал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По его словам, улицы всегда были проблемы из-за тусклого света фонарей, а теперь большинство из них вышло из строя.

«Уважаемая администрация города, примите меры… Займитесь вы уже, пожалуйста, освещением на этой аллее, там очень ходит много людей, а особенно детей которые возвращаются из школы в потемках», — написал подписчик и выложил фотографии утонувшей во тьме аллеи.