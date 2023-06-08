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Аллергиков научили бороться с тополиным пухом

Новости. Общество
00:10, 09 Июня 2023
фото: © mgkb5oren.ru

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Аллерголог назвала способы защититься от тополиного пуха.

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, он способен только механически раздражать слизистые. Об этом Москве 24 рассказала врач — иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина.

Кроме того, пушинки могут переносить аллергены. Например, пыльцу луговых трав, которые сейчас цветут. Поэтому, если появился насморк, чешется кожа, зудит в горле и в носу, стоит пройти обследование, чтобы выявить аллерген. Людей, которые реагируют на пыльцу луговых трав и другие раздражители, лечат с помощью специальной иммунотерапии, пояснила Шабалина.

В частности, постепенно вводят в организм возрастающие концентрации аллергена. Таким образом иммунную систему человека приучают не реагировать на раздражитель. В результате это помогает снизить тяжесть симптомов, а иногда и полностью избавиться от проблемы, если начать ее лечение на ранней стадии.

Однако прибегнуть к такой методике непосредственно в сезон цветения не получится в виду нецелесообразности. Терапию рекомендуется начинать за 3–4 месяца до этого. Промежуток во времени даст организму возможность подготовиться к следующей встрече с раздражителем.

Всем, кто страдает от тополиного пуха, аллерголог Оксана Шабалина посоветовала реже появляться на улице в сухую, а тем более ветреную погоду.

«Если все же есть необходимость выйти, перед этим можно обработать нос барьерным спреем, содержащим микроцеллюлозу или эктоин. Таким образом вы создадите барьер между слизистой и раздражителями окружающей среды», — отметила она.

«После улицы стоит промыть нос солевым раствором и прополоскать им горло. В течение дня надо чаще умываться, а вечером обязательно принимать душ», — сказала Оксана Шабалина

Чтобы пух не скапливался в помещении, окна следует держать закрытыми: проветривать комнату можно только в дождливую погоду. Еще один вариант — установить москитную сетку или хотя бы закрыть проемы марлей, говорит Шабалина.

Особенно важно не оставлять возле открытых окон постельные принадлежности, иначе пух будет аккумулироваться на них. Ночью это может спровоцировать сильный аллергический приступ, предупредила врач.

Если пух уже есть в помещении, не стоит убирать его пылесосом. Из-за этого он может разлететься по комнате еще сильнее. Лучший способ — влажная уборка. Сначала можно опрыскать комнату водой из пульверизатора, чтобы пух осел. Затем помыть полы и тщательно протереть все поверхности и предметы, заключила Шабалина.

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