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Новости. Культура
09:49, 21 Августа 2018

Америка, Европа, Азия, Китай – гости фестиваля "Ruskeala Symphony"

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В горном парке Рускеала 24 и 25 августа пройдет II Музыкальный фестиваль под открытым небом "Ruskeala Symphony".

В этом году мероприятие приобретет статус международного, а его программа с участием звезд из Европы, Азии и Южной Америки станет более обширной и разнообразной. Также в дни проведения фестиваля в горном парке Рускеала разместится одна из площадок VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма "Russian Open Event Expo".

Впервые фестиваль "Ruskeala Symphony", возникший по инициативе Главы Республики Карелия А. О. Парфенчикова, прошел в августе 2017 года. "Ruskeala Symphony"-2017 собрал более 2700 слушателей из Карелии, Санкт-Петербурга, других регионов России и сразу же вошел в топ-15 региональных событий России.

Нынешний фестиваль будет продолжаться два дня: короткая программа 24 августа и целый день музыки под открытым небом – 25 августа.

Кульминацией праздника, конечно, станет грандиозный завершающий концерт фестиваля "Французская ночь в Итальянском карьере", который пройдет поздним вечером 25 августа. В сопровождении Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко шедевры оперной классики французских композиторов исполнят один из ведущих оперных певцов России, солист Большого театра и Московского театра "Новая опера" Василий Ладюк (баритон) и молодая солистка Московского театра "Новая опера" и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште Полина Шамаева (меццо-сопрано). Один из лучших трубачей планеты, сломавший привычные представления об исполнении классической музыки на трубе, музыкант, получивший почетный титул "Карузо трубы", Сергей Накаряков (Франция) исполнит оперные транскрипции для трубы с оркестром.


Сергей Накаряков

Но начнется все днем раньше - 24 августа музыка зазвучит прямо над водой - в Большом мраморном каньоне. Музыкальные шедевры эпохи барокко и классицизма исполнят солисты Симфонического оркестра филармонии Леонид Янишен (кларнет), Юлия Харланова (кларнет) и Валерий Дзюбук (фагот). В этот же день, состоится официальное открытие фестиваля, на котором, помимо торжественной части, пройдет грандиозный концерт: в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Алексея Ньяга прозвучат рок-хиты, геймер-фантазия и классические произведения в современных обработках.

25 августа все начнется в Итальянском карьере с джазовых композиций, оригинальных сочинений и классической музыки для медных духовых инструментов в исполнении ансамбля "Карелия Брасс". Не лишним будет назвать известных не только в Карелии, но и в России артистов – участников коллектива: Руслан Девликамов (труба), Александр Казарин (труба), Валерий Сорокин (валторна), Анатолий Каменев (тромбон), Александр Костров (туба) и Валерий Бобков (ударные). Подхватят музыкальную эстафету наши гости из Китайской народной республики концертом "Песни шелковых свитков". Одна из известнейших оперных див Поднебесной профессор Шанхайской консерватории, солистка первого ранга Китайской народной республики Юй Лихун (сопрано) под аккомпанемент Диляры Дмитриевой (фортепиано) исполнит произведения китайских композиторов. Это артистка, чьи диски выходят многомиллионными тиражами, а за кадром кинокартин и телефильмов звучат песни в ее исполнении. Мастера народного пения Чжан Тинтин и Тао Ин удивят публику китайской традиционной музыкой. Далее великолепный российский актер театра, кино и телевидения Евгений Князев в сопровождении Струнного квартета филармонии прочтет главы из драматической поэмы Марины Цветаевой "Феникс". К чувственной поэзии Цветаевой только добавят страсти следующие участники программы: аргентинский певец Мартин Альварадо и ансамбль "Companeros" под управлением Михаила Тоцкого, давно завоевавшего корону исполнителя танго в России. "El Misterio del Tango" - так называется этот номер фестивальной программы.


Юй Лихун


Companeros

Кульминацией праздника обещает стать грандиозный завершающий концерт фестиваля "Французская ночь в Итальянском карьере". В сопровождении Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко шедевры оперной классики французских композиторов исполнят один из ведущих оперных певцов России, солист Большого театра и Московского театра "Новая опера" Василий Ладюк (баритон) и молодая солистка Московского театра "Новая опера" и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште Полина Шамаева (меццо-сопрано). Один из лучших трубачей планеты, сломавший привычные представления об исполнении классической музыки на трубе, музыкант, получивший почетный титул "Карузо трубы", Сергей Накаряков (Франция) исполнит оперные транскрипции для трубы с оркестром.


Василий Ладюк

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