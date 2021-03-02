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Американка прославилась в соцсетях одеждой из фантиков

Новости. Общество
21:30, 03 Марта 2021
фото: © instagram.com/putrisamboda
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Девушка из США делает из упаковки куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица.

Жительница Америки по имени Путри открыла собственную линию одежды и аксессуаров из упаковки, которые можно увидеть в социальных сетях. Как пишет Lenta.ru, девушка изготавливает куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица.

Наиболее частыми материалами, из которых девушка создает предметы гардероба, являются упаковки от китайской лапши, бумажные пакеты из ресторанов быстрого питания и мешки из-под муки. Как подчеркивает сама Путри, она шьет эту одежду не для продажи, но подписчики американки утверждают, что хотели бы приобрести ее изделия.

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