Американка прославилась в соцсетях одеждой из фантиков

Девушка из США делает из упаковки куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица.

Жительница Америки по имени Путри открыла собственную линию одежды и аксессуаров из упаковки, которые можно увидеть в социальных сетях. Как пишет Lenta.ru, девушка изготавливает куртки, сумки, туфли головные уборы, украшения и защитные маски для лица.

Наиболее частыми материалами, из которых девушка создает предметы гардероба, являются упаковки от китайской лапши, бумажные пакеты из ресторанов быстрого питания и мешки из-под муки. Как подчеркивает сама Путри, она шьет эту одежду не для продажи, но подписчики американки утверждают, что хотели бы приобрести ее изделия.