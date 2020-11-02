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Американская историческая ассоциация потребовала освобождения Юрия Дмитриева

Новости. Общество
09:59, 03 Ноября 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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Крупнейшая в мире организация историков направила обращение председателю Верховного суда Карелии.

Руководство Американской исторической ассоциации обратилось к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с призывом освободить известного исследователя сталинский репрессий Юрия Дмитриева, который в конце сентября нынешнего года был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Американские историки выразили обеспокоенность этим приговором и сослались на мнение уполномоченного по правам человека Совета Европы, который отметил, что суд над Дмитриевым проходил без его адвоката и не соответствовал гарантиям справедливого судебного разбирательства.

"И делегация ЕС, и Совет Европы, членом которого является Российская Федерация, пришли к выводу, что преследование господина Дмитриева было вызвано его историческим исследованием политических репрессий в советский период, а также другой правозащитной деятельностью", – заявили в Американской исторической ассоциации, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных историков.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по  выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-11-03 12:05:31
Пофиг на американцев. Пусть там за лужей сидят. Еще трешечку вдогон залепим. На посошок. Мы здесь власть :)
однозначно
2020-11-03 10:51:04
Тоже хотят фоточки посмотреть.
Дональд
2020-11-03 10:17:51
Смешно....
кир
2020-11-03 10:09:22
Всё правильно сделано. На поводу у них не пойдём. Пусть они с неграми разбираются.
Саныч
2020-11-03 10:42:00
кир, ты на редкость уперт.
Гость
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