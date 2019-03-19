"Амкодор" анонсировал открытие первой очереди нового завода на месте ОТЗ

Правительство Карелии рассчитывает на запуск первой очереди нового завода на бывшей площадке ОТЗ уже осенью 2019 года.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, белорусский холдинг "Амкодор", который купил имущественный комплекс ОТЗ, собирается открыть цеха по крупноузловой сборке своей техники.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".