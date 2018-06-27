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Новости. Общество
13:18, 27 Июня 2018

"Амкодор" планирует разместить завод лесотехники на ОТЗ

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Белорусский концерн "Амкодор" планирует разместить производство техники по заготовке леса в Петрозаводске на второй площадке Онежского тракторного завода.

"В окончательной стадии идут переговоры о размещении в Карелии крупного предприятия. Вчера у нас была встреча с председателем совета директоров компании "Амкодор". Очень приятно, что его в отличии от менеджмента привлекла площадка ОТЗ со всеми коммуникациями", - сказал глава республики Артур Парфенчиков на встрече с молодежью.

Ранее завод планировали разместить в Петрозаводске на территории промышленного парка, который строится.

"Мне кажется важно, чтобы тракторный завод появился именно там, где он был всегда", - сказал Артур Парфенчиков.

По данным пресс-службы правительства, компания "Амкодор" рассматривает возможность создания на территории Республики Карелия производства в области машиностроения. Инвестпроект предполагает строительство завода по производству лесозаготовительной техники - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса. Стоимость проекта - 16 миллиардов рублей. Число предполагаемых рабочих мест - 500. Большинство составят местные специалисты.

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