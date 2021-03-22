Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Эксперт подсказал, как выгодно инвестировать пять тысяч рублей.

На рынке стоимость отдельных облигаций составляет приблизительно 1 тыс рублей, а цена акций может колебаться в диапазоне от 4 копеек (акция ВТБ) до 146 тыс рублей (акция Транснефти). В этих условиях создать дифференцированный портфель, в котором будет как минимум 20-40 позиций, представляется сложным даже для крупной суммы, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций – это открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды", — посоветовал эксперт.

По его словам, данные фонды являются оболочкой, внутри которой находятся корзины ценных бумаг в зависимости от мандата (направления инвестирования) фонда. Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.

Русецкий также отмечает, что биржевые фонды торгуются на Мосбирже, и инвестор может их самостоятельно приобрести на торговой площадке, сформировав свой индивидуальный портфель.

По его мнению, в ближайшее время мы увидим формирование новых услуг, таких как покупка паёв "на сдачу", когда, например, происходит округление чека за ресторан, а на разницу автоматически приобретаются паи. Как показывают исследования, систематическое инвестирование (довнесение средств) является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления.