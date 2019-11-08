Анастасия Волочкова сказочно преобразилась

43-летняя Анастасия Волочкова отправилась в салон красоты, откуда вышла буквально другим человеком.

Результатами преображения артистка поделилась в своем инстаграме, пишет lady.mail.

В сети, вопреки обыкновению, пришли в восторг от нового имиджа балерины, оценив буквально каждую деталь ее образа, раскритиковав, впрочем, обувь (Волочкова обожает массивную платформу).

"Какая Дива, вам очень идет", "Не узнала... супер", "Даа, похудели классно!", "Вам этот образ очень идет: платье, прическа супер", "Прическа соответствует возрасту и статусу. Первый раз комментирую. Красиво", "Какая вы здесь очаровательная", "Очень стильно. Вам идет", "Перепутал вас с Кристиной Орбакайте", "Вам очень хорошо так с челкой!", "Как же вам кайфово в таком виде!", "Укладка офигенная!!", "Туфли не надо такие, вы и так достаточно высокая", "Все хорошо, но на вас всегда очень габаритная обувь, выглядит очень тяжело", — оживленно обсуждают подписчики Волочковой.