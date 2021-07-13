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Андрей Карпилович назначен министром природных ресурсов и экологии Карелии

Новости. Политика
12:15, 14 Июля 2021
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Глава республики подписал Указ о назначении Андрея Карпиловича заместителем премьер–министра правительства Карелии и министром природных ресурсов и экологии региона.

Андрей Карпилович возглавит Минприроды с 15 июля, информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В правительстве сообщают, что Андрей Карпилович родился в Петрозаводске. Первое образование получил в Петрозаводском государственном университете на лесоинженерном факультете. Также закончил Ленинградскую Лесотехническую академию им. С. М. Кирова, он кандидат технических наук. Свою трудовую деятельность Карпилович начинал в Ледмозерском леспромхозе. Затем работал на различных должностях, в том числе в коммерческих компаниях. Андрей Карпилович возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства.

Ранее глава карельского Минприроды Алексей Щепин выслушал обвинительный приговор суда. Его осудили за превышение должностных полномочий. Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Щепина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать определенные должности. 

Напомним, в 2010 году Алексей Щепин поспособствовал выделению земли коммерческой фирме в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал, а также утвердил проект освоения данного участка, включающий работы, запрещенные действующим законодательством. Сам Щепин заявлял, что не признает себя виновным.

Также сообщалось, что кандидатуру Андрея Карпиловича на пост главы Минприроды определенное время не согласовывали компетентные органы. Известно, что Карпилович трудился в должности директора филиала ООО «Siemens» по СЗФО. Предположительно, сотрудники компетентных органов считали, что представителю одной из мощнейших в мире бизнес-корпораций — немецкой фирмы «Siemens», выпускнику Стокгольмской школы экономики Андрею Карпиловичу нецелесообразно оформлять требующийся для главы Минприроды и заместителя премьер-министра допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-14 12:37:06
Сейчас баренц регионщик поташев возбудится. Небось уже царапает на коленке очередную статейку о краснокнижных лишайниках.
кир
2021-07-14 12:59:12
театральный критик, вирус не пускает Поташова за границу, а очень хочется. :)
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