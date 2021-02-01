Кадровая замена на должности главы Минприроды Карелии может не состояться – Щепин пока останется министром

Замена главы Минприроды Карелии Алексея Щепина на директора филиала ООО "Siemens" по СЗФО Андрея Карпиловича остается под вопросом – кандидатуру последнего не согласовали компетентные органы.

В конце прошлого года мы рассказывали о возможной отставке руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина, приехавшего в Петрозаводск из Бурятии, на уроженца Карелии, директора филиала ООО "Siemens" по Северо-западному федеральному округу Андрея Карпиловича. По данным источников в карельском правительстве, такую замену готовил глава республики Артур Парфенчиков.

Между тем, возможное кадровое решение вызвало удивление многих "лесных" чиновников и представителей этого бизнеса, которые хорошо отзываются о Щепине как о человеке и профессионале, находящемся на своем месте.

Напомним, что с 30 декабря прошлого года Алексей Щепин, согласно указу главы республики № 124, является исполняющим обязанности члена правительства РК – заместителя премьер-министра, министра природных ресурсов и экологии. Однако, по неофициальной информации, эту более высокую двойную должность без приставки "и.о." Артур Парфенчиков ввел именно для Андрея Карпиловича, не предполагая, что его кандидатуру могут не согласовать. Но, по нашим данным, именно так и произошло: представители компетентных органов посчитали, что представителю одной из мощнейших в мире бизнес-корпораций - немецкой фирмы "Siemens", выпускнику Стокгольмской школы экономики Андрею Карпиловичу нецелесообразно оформлять требующийся для главы Минприроды и заместителя премьер-министра допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Чтобы прояснить эту деликатную кадровую ситуацию, мы позвонили Андрею Карпиловичу и Алексею Щепину и напрямую спросили, кто из них может возглавить Министерство природных ресурсов и экологии без приставки "и.о.".

- Не готов говорить на эту тему, извините, - ответил Андрей Карпилович, после этих слов прервавший разговор.

- Я не мониторю эту ситуацию, - сказал Алексей Щепин. – Как будет, так и будет. Я просто работаю, и все.

При этом, как отмечают эксперты, выпускник Ленинградской лесотехнической Академии, кандидат технических наук Андрей Карпилович является хорошим специалистом лесной сферы. Ранее он работал в Рослесхозе, руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, возглавлял аналогичное ведомство СЗФО. Однако, считают наши эксперты, с марта 2014 года являющийся директором филиала ООО "Siemens" Андрей Карпилович, за прошедшие почти семь лет, в отличие от Алексея Щепина, "в лесном хозяйстве выпал из повестки дня, поэтому оставить последнего в нынешней должности главы Минприроды было бы разумнее".

Как нам стало известно, ставший запутанным кадровый вопрос, очевидно, разрешится в феврале.