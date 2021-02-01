Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года 14
01.02.2021 14:50
Подсчитано, какую сумму с 1 февраля выплачивают на погребение пенсионеров в Карелии 4
01.02.2021 16:53
Найдена женщина в коричневом пальто и мужских унтах, раннее объявленная в розыск в Петрозаводске
01.02.2021 15:35
В Карелии грузовой поезд насмерть сбил мужчину
01.02.2021 13:28
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги
01.02.2021 18:20

Кадровая замена на должности главы Минприроды Карелии может не состояться – Щепин пока останется министром

Новости. Общество
07:15, 02 Февраля 2021
фото: Минприроды Карелии
Загрузка...

Замена главы Минприроды Карелии Алексея Щепина на директора филиала ООО "Siemens" по СЗФО Андрея Карпиловича остается под вопросом – кандидатуру последнего не согласовали компетентные органы.

В конце прошлого года мы рассказывали о возможной отставке руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина, приехавшего в Петрозаводск из Бурятии, на уроженца Карелии, директора филиала ООО "Siemens" по Северо-западному федеральному округу Андрея Карпиловича. По данным источников в карельском правительстве, такую замену готовил глава республики Артур Парфенчиков.

Между тем, возможное кадровое решение вызвало удивление многих "лесных" чиновников и представителей этого бизнеса, которые хорошо отзываются о Щепине как о человеке и профессионале, находящемся на своем месте.

Напомним, что с 30 декабря прошлого года Алексей Щепин, согласно указу главы республики № 124, является исполняющим обязанности члена правительства РК – заместителя премьер-министра, министра природных ресурсов и экологии. Однако, по неофициальной информации, эту более высокую двойную должность без приставки "и.о." Артур Парфенчиков ввел именно для Андрея Карпиловича, не предполагая, что его кандидатуру могут не согласовать. Но, по нашим данным, именно так и произошло: представители компетентных органов посчитали, что представителю одной из мощнейших в мире бизнес-корпораций - немецкой фирмы "Siemens", выпускнику Стокгольмской школы экономики Андрею Карпиловичу нецелесообразно оформлять требующийся для главы Минприроды и заместителя премьер-министра допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Чтобы прояснить эту деликатную кадровую ситуацию, мы позвонили Андрею Карпиловичу и Алексею Щепину и напрямую спросили, кто из них может возглавить Министерство природных ресурсов и экологии без приставки "и.о.".

- Не готов говорить на эту тему, извините, - ответил Андрей Карпилович, после этих слов прервавший разговор.

- Я не мониторю эту ситуацию, - сказал Алексей Щепин. – Как будет, так и будет. Я просто работаю, и все.

При этом, как отмечают эксперты, выпускник Ленинградской лесотехнической Академии, кандидат технических наук Андрей Карпилович является хорошим специалистом лесной сферы. Ранее он работал в Рослесхозе, руководил Департаментом лесного хозяйства Приволжского федерального округа, возглавлял аналогичное ведомство СЗФО. Однако, считают наши эксперты, с марта 2014 года являющийся директором филиала ООО "Siemens" Андрей Карпилович, за прошедшие почти семь лет, в отличие от Алексея Щепина, "в лесном хозяйстве выпал из повестки дня, поэтому оставить последнего в нынешней должности главы Минприроды было бы разумнее".

Как нам стало известно, ставший запутанным кадровый вопрос, очевидно, разрешится в феврале.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья 1
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»