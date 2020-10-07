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Андрей Майоров: Все компании Группы "Россети" своевременно выполняют мероприятия по обеспечению надёжной работы сетей и идут с опережением плана

Новости. Общество
16:36, 08 Октября 2020
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Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Андрей Майоров выступил на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду.

"В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к ОЗП потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы "Россети" обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%", – отметил Андрей Майоров.

По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.

Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве – 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

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