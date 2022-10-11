«Андрей Первозванный» перекроет трассу «Кола» на 45 минут

Во вторник федеральную автодорогу перекроют из-за разводки моста через Неву, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 25 октября, с 15.00 до 15.45 остановят движение по федеральной трассе «Кола».



Из-за прохода 20-метрового теплохода «Андрей Первозванный» разведут Ладожский мост через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области.



В Упрдор «Северо-Запад» просят учесть эту информацию при планировании поездок.