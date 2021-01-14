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Андрей Рюмин назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Россети"

Новости. Общество
17:22, 15 Января 2021
фото: источник ПАО "Россети"
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Совет директоров ПАО "Россети" возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Андрея Рюмина, ранее возглавлявшего "Россети Ленэнерго".

Соответствующее решение принято сегодня в связи с переходом Павла Ливинского на должность директора вновь созданного департамента энергетики аппарата правительства России.

Андрей Рюмин возглавил "Россети Ленэнерго" в январе 2018 года. Ранее работал независимым членом совета директоров "Мосэнерго", генеральным директором "Объединенной Энергетической Компании" (второй по размеру сетевой организации в московском регионе), а также ряде других энергетических и инвестиционных компаний.

В 2020 году под его руководством выполнены поручения Президента России в части завершения консолидации 4 крупных электросетевых активов путем их присоединения к "Россети Ленэнерго", а также обеспечен полный возврат сглаживания тарифной выручки на территории Санкт-Петербурга.

Для обеспечения нужд потребителей и развития энергосистем регионов присутствия "Россети Ленэнерго" введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, 3 348 МВА трансформаторной мощности и 6 733 км новых линий электропередачи. В результате было обеспечено снижение средней длительности перерывов электроснабжения на 30%. Выполнено технологическое присоединение стратегических объектов, в том числе для нужд газопровода "Северный поток-2".

Начатые в 2018 мероприятия по оптимизации финансово-экономического состояния компании привели к получению в 2019 году максимальной за всю историю деятельности электросетевой компании "Россети Ленэнерго" чистой прибыли в размере 12,7 млрд рублей. Достигнуто стабильно устойчивое финансовое состояние компании, показатель Долг/EBITDA снижен до 0,9. Рост рыночной капитализации компании за три года составил 23%, при этом стоимость чистых активов увеличилась на 30%.

В результате в 2019 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное Общество) повысило кредитный рейтинг компании по национальной шкале до уровня ААА(RU) со стабильным прогнозом.

В 2019 году Россия впервые по показателю "Подключение к системе электроснабжения" поднялась на 7 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business – благодаря масштабной перестройке процессов компаниями "Россети Московский регион" и "Россети Ленэнерго" в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

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