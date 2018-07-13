Анфиса Чехова показала пышные формы в купальнике и топлес

Телеведущая побывала на Крите и поделилась с поклонниками жаркими снимками.

"Моё утро проходит в ленивых купаниях. Благо в нашем отеле бассейн из нашей виллы плавно перетекает в два бассейна на пляже, которые плавно втекают в море. Чувствую себя Русалкой", — похвасталась счастливыми каникулами Анфиса Чехова.

Женщина обожает красивый отдых — изысканные блюда с бокалом вина, живописные места, роскошные наряды для прогулок… Как не поделиться этим в своей социальной сети, пишет "Узнайвсе".

Чехова известна позитивным отношением к собственным недостаткам, об этом она часто пишет в микроблоге. Анфиса видит красоту во всем и с любовью относится к себе, поэтому неудивительно, что каждый теплый сезон телеведущая выкладывает серию своих пикантных фото с размышлениями о красоте.

"Да, я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Гениальные художники восхваляли красоту женского тела, поэты, писатели, скульпторы, фотографы! Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Но, если любая нагота вызывает у вас отторжение, причину стоит поискать внутри себя! Пошлость и распущенность — только в глазах смотрящего, ведь каждый смотрит на себя и других через призму своих комплексов и внутренних запретов! Тело, которое мы носим — прекрасно! Нагота — божественна!", — восклицает в своем Instagram Чехова.

Не все согласны с Анфисой. Многих смущает, что обнаженные фото матери видит маленький сын Анфисы. Однако и сторонников взглядов Чеховой — полно.

"Анфиса, вы редкая обладательница такой красивой фигуры! Отсюда зависть и всплеск негатива", "Нужно показывать красоту пока она есть, молодец", "Вы офигительная!", "Вам есть что показать!", "Женственная и очень красивая", — пишут в комментариях.