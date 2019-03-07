Анфиса Чехова сделала эротическое фото на Мальдивах

Телеведущая раскрепостились на отдыхе и устроила откровенную фотосессию.

Анфиса призналась, что Мальдивы насквозь пропитаны эротикой, несмотря на то что это мусульманская страна, пишет Cosmopolitan.

"Здесь на островах так уединённо, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила", – написала звезда в Instagram и опубликовала несколько пикантных фото.



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Чехова позировала с распущенными вьющимися волосами в черном кружевном белье и прозрачной накидке. Комплект подчеркнул выдающиеся формы телеведущей.