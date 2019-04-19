Анфиса Чехова сменила имидж

Звезда захотела перемен и обратилась к стилисту.

Телеведущая обновила пепельный оттенок волос и сделала рваную длинную челку, пишет Cosmopolitan.

Звезда долгое время была верна своей прическе, а с челкой экспериментировала почти двадцать лет назад. Анфиса поделилась фотографиями в новом образе в Instagram.



Instagram

"Весна – неизбежность перемен… Поколдовали над моей головой! И теперь у меня не только новый цвет, но и абсолютно новая челка. Последний раз я стригла челку лет в 23. Но, как говорится, новое – это хорошо забытое старое! Жду вашего мнения! Как вам мой новый образ?", – поинтересовалась мнением подписчиков артистка.

Поклонники оценили преображение Чеховой.