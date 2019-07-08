Анфиса Чехова заявила о недостатке внимания

Телеведущая пожаловалась поклонникам, что стала получать меньше лайков.

Инстадива опубликовала снимок, на котором запечатлена в сиреневом бикини на пляже. Она сообщила, что ее фолловеры активизировались после того, как она пожаловалась на недостаток внимания в Instagram stories.

Она посоветовала мужчинам отправлять снимки глаз. Телезвезда призналась, что такие фотографии больше заводят девушек, пишет Cosmopolitan.

"Но, после ваших приятных сообщений, я чувствую себя такой глупенькой жёнушкой, которая чуть что – пускает сопли своему мужу: "Ты меня не любишь!" и на следующий день получает цветы и тысячу заверений в его к ней любви", – обратилась к поклонникам телезвезда.

Фанаты снова поддержали ее, они не поскупились на комплименты.

"Нечасто удаётся полететь в новое место. А с вами, Анфиса, я путешествую по миру! Смеюсь над шутками и радуюсь новым впечатлениям, словно сама их испытала! Спасибо!", – отметил подписчик.