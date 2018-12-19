Ани Лорак подала на развод

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Стало известно, где и когда будет происходить бракоразводный процесс.
Слухи о разводе Ани Лорак с мужем Муратом ходят на протяжении нескольких месяцев, но лишь недавно артистка приняла твердое решение расстаться с ним.
Оказалось, разводить артистку с супругом-турком будут на Украине. "Дни. ру" пишет, что процесс расторжения брака начался 4 декабря, на 24 декабря назначено заседание.
О проблемах в семье Ани Лорак стало известно после того, как ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата, засняли в одном из киевских караоке-клубов с женщиной.
На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.
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