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Анна Лопаткина: "Разношерстность результатов по регионам доказывает чистоту и легитимность голосования"

Новости. Общество
12:41, 02 Июля 2020
фото: © Любовь Козлова/ИА "Республика"
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Сопредседатель регионального отделения ОНФ, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина прокомментировала итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

В минувшую среду, 1 июля, завершилось голосование по изменениям в Конституцию РФ. По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

"Голосование показало, что подавляющее большинство граждан выразило доверие и президенту, и тем поправкам, которые он предложил, – сказала депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина. – А некоторая разношерстность итогов по регионам, на мой взгляд, доказывает чистоту и легитимность процедур голосования. Какие-то регионы проголосовали активнее, где-то явка была пониже. Но это как раз и есть показатель чистоты голосования, когда не у всех 100%. Это реальная ситуация, какая она есть".

Сама Анна Лопаткина проголосовала на 44 избирательном участке по месту прописки 26 июня.

Напомним, по данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% российских избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

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