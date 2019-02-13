Анна Седокова показала, как готовит попу ко Дню всех влюбленных

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Певица записала короткое видео с движениями, которые она выполняет на гимнастическом коврике.
Анна Седокова поделилась секретами хорошей физической формы. Звезда показала в Instagram комплекс упражнений для поддержания тонуса тела, пишет Cosmopolitan.
"До Дня святого Валентина осталось совсем ничего, но если причина „не в тебе, а во мне“ нужно смело отправляться в зал качать попу. И полезно, и парни оценят", – посоветовала Седокова.
В комментариях к записи брюнетка пояснила, что это ее ежедневная зарядка. Она подчеркнула, что из специальных приспособлений использует лишь утяжелители на ноги.
Певица перечислила и другие виды физических упражнений, которые она практикует: на пресс, растяжка, ягодичный мостик, приседания и другие.
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Я же вам пообещала ) До дня Святого Валентина осталось совсем ничего, но если причина «не в тебе, а во мне» нужно смело отправляться в зал качать попу. И полезно , и парни оценят . Кто за поднимите руку ✋🏼😂 Я не умею с железом . Зато мой собственный вес ( которого не мало ) позволяет мне работать с ним. Ещё я всегда в утяжелителях на ногах. Это мое обязательное утреннее упражнение. Плюс пресс . Ну и растяжка 👅 Вот ещё мои любимые : 🍑 Ягодичный мостик: лягте на спину, ноги согните в коленях. Ступни стоят на полу, руки вдоль тела. Упираетесь пятками в пол и поднимаете бёдра наверх, напрягая ягодицы и не отрывая плечи от пола. Задержитесь на две секунды и вернитесь в исходное положение. Я снимаю утяжелители и кладу их на бёдра. 🍑 Приседания с отводом ноги в сторону: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Присядьте, затем встаньте и отведите ногу в сторону на столько высоко, на сколько это возможно. Вернитесь в исходное положение и проделайте то же упражнение на другую ногу.Можно использовать фитнес-резинки. 🍑 Велосипед: лягте на спину, руки за головой. Сгибайте поочерёдно ноги в коленях, стараясь коснуться локтя противоположной согнутой руки. Правый локоть – левое колено, и наоборот. Ноги все время находятся навесу. 🍑 Перекрестные выпады: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Сделайте шаг назад, чтобы правая нога оказалась за левой. Согните ногу в колене. Правое колено должно быть расположено позади вашего левого колена. Ягодицы все время напряжены. Затем сделайте упор на левую пятку, вернитесь в исходное положение и повторите упражнение на другую ногу. 🍑 Стульчик: встаньте спиной к стене, руки вдоль тела. Постепенно присаживайтесь так, будто внизу стоит невидимый стул, но опираясь спиной на стену, образуя угол в девяносто градусов. Через минуту возвращайтесь в исходное положение и повторите упражнение на другую ногу. Три-четыре подхода будет достаточно, для начала. Ещё фитнес показать ? Интересна тема ? 🤔
Все главное - здесь: #stolicaonego
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