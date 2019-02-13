Анна Седокова показала, как готовит попу ко Дню всех влюбленных

Певица записала короткое видео с движениями, которые она выполняет на гимнастическом коврике.

Анна Седокова поделилась секретами хорошей физической формы. Звезда показала в Instagram комплекс упражнений для поддержания тонуса тела, пишет Cosmopolitan.

"До Дня святого Валентина осталось совсем ничего, но если причина „не в тебе, а во мне“ нужно смело отправляться в зал качать попу. И полезно, и парни оценят", – посоветовала Седокова.

В комментариях к записи брюнетка пояснила, что это ее ежедневная зарядка. Она подчеркнула, что из специальных приспособлений использует лишь утяжелители на ноги.

Певица перечислила и другие виды физических упражнений, которые она практикует: на пресс, растяжка, ягодичный мостик, приседания и другие.