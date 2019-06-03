Анна Седокова выложила страстное фото в теплице

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Певица встретила первые дни лета на даче.
Певица попыталась доказать поклонникам, что она самостоятельно занялась уходом за рассадой.
Звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в теплице. Приняв томную позу, Анна поливает рассаду из лейки. Красотка позирует на высоких каблуках, в облегающей трикотажной юбке и спортивном топе с глубоким декольте. Наряд Седоковой подчеркивает ее пышную грудь.
Под фото Анна оставила двусмысленную подпись: "Натуральное хозяйство".
Подписчики певицы единодушно решили: она намекнула на то, что ее грудь роскошная от природы, а не после пластической операции, пишет Cosmopolitan.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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