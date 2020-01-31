Анна Седокова выложила в Сети горячее постельное фото с бойфрендом

37-летняя Анна Седокова похвасталась своими романтическими отношениями с 27-летним Янисом Тиммой. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" ярко выразила чувства к возлюбленному, пишет "Cosmopoliten".

Поп-звезда переживает бурный роман с латвийским баскетболистом. Седокова игнорирует критические отзывы о мужчине, который ради нее ушел из семьи с маленьким ребенком. Анна решила напомнить, что в ее личной жизни всё отлично. Артистка поделилась интересным моментом в компании с избранником.

Седокова и Тимма позировали в кровати сразу после пробуждения. Секс-бомба показала, как выглядит без макияжа. Она целовала бойфренда, который нежно обнимал ее, пишет "Cosmopoliten".

Многодетная мама заявила, что нужно честно выражать свои эмоции, в том числе и негативные. А если всё хорошо — ценить и не отпускать "вторую половину". "Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле", — отметила Анна в Instagram.