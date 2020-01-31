890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО) 10
Сегодня 06:40
Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске 4
Сегодня 16:08
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Сегодня 11:49
Более 72 тыс. жителей Карелии смогут получать повышенные выплаты 4
Сегодня 10:00

Анна Седокова выложила в Сети горячее постельное фото с бойфрендом

Новости. Общество
21:30, 31 Января 2020
фото: instagram.com/annasedokova
Загрузка...

37-летняя Анна Седокова похвасталась своими романтическими отношениями с 27-летним Янисом Тиммой. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" ярко выразила чувства к возлюбленному, пишет "Cosmopoliten".

Поп-звезда переживает бурный роман с латвийским баскетболистом. Седокова игнорирует критические отзывы о мужчине, который ради нее ушел из семьи с маленьким ребенком. Анна решила напомнить, что в ее личной жизни всё отлично. Артистка поделилась интересным моментом в компании с избранником.

Седокова и Тимма позировали в кровати сразу после пробуждения. Секс-бомба показала, как выглядит без макияжа. Она целовала бойфренда, который нежно обнимал ее, пишет "Cosmopoliten"

Многодетная мама заявила, что нужно честно выражать свои эмоции, в том числе и негативные. А если всё хорошо — ценить и не отпускать "вторую половину". "Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле", — отметила Анна в  Instagram.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 9
Сегодня 14:54
Дёшево, но модно: 5 бюджетных образов, которые подобрал стилист
Сегодня 11:27
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
Сегодня 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»