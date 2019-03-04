Анна Семенович поделилась рецептом идеальных для фигуры масленичных блинов

Певица и актриса нашла рецепт легких блинчиков.

Начавшаяся неделя традиционно не может обойтись без блинов. Анна Семенович пристально следит за своим здоровьем и фигурой, она ограничивает себя в питании,но на Масленицу не может отказать себе в выпечке. Певица поделилась рецептом полезных блинов, которые не так вредны для фигуры, пишет Cosmopolitan.

Анна предложила приготовить "весенние" блины по ее рецепту. Для теста нужны 2 яйца, 1 чайная лодка сахара, 1 стакан молока или воды, соль по вкусу и 1 стакан муки. Для начинки певица предложила использовать натуральный обезжиренный йогурт и свежую зелень. Нужно взбить яйца, замесить тесто и оставить его настаиваться пару часов. После выпечки блины можно смазать йогуртом и украсить зеленью.