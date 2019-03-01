Анна Семенович показала обнаженные ноги на отдыхе в Дубае

Анне Семенович исполнилось 39 лет. Популярная певица празднует день рождения в Дубае.

Анна провела первую ночь весны в ресторане. Артистка рассказала в Instagram Stories, что родилась в ночь с 28 февраля на 1 марта, поэтому ее можно начинать поздравлять.

Семенович разместила и пост о себе. Она призналась, что счастлива и любит свою жизнь, пишет Cosmopolitan.

"По местному времени я уже родилась. Я люблю жизнь, люблю людей, верю в чудеса и любовь… С днем рождения меня. Мамуля и папуля, спасибо за жизнь, я счастлива", – заявила бывшая солистка группы "Блестящие".

Певица подкрепила пост интересным кадром. На снимке Анна сидит в кресле в халате, обнажив красивые ноги.



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Она также опубликовала фотографию коктейля и показала свою постель в гостинице,украшенную розами, сердцами и лебедями.



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