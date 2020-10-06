Анна Семенович: "Вирус COVID-19 добрался и до меня"

Певица и телеведущая ушла на самоизоляцию из-за коронавируса.

Звезда российской эстрады Анна Семенович заразилась коронавирусной инфекцией. Она сама сообщила об этом своим поклонникам в Instagram.

"Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих!", – написала Семенович.

Певица призвала своих подписчиков "беречь себя и родных". "Носите маски и перчатки, избегайте по возможности людных мест", – посоветовала Анна Семенович.