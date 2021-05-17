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Аномальная жара придет в Карелию в День пионерии

Новости. Погода
17:00, 18 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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Специалисты карельского Гидрометцентра предупреждают о необычайно жаркой для мая погоде.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью будет составлять +13, +15°С, днем поднимется +25, +27°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии ожидается также облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем юго-восточный, южный, умеренный, при грозе с порывами до сильного.

Температура ночью +11, +16°С, на севере местами не более +5, +10°С, днем +20, +25°С, местами поднимется до +32°С.

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