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Аномальная жара идет в Карелию

Новости. Общество
16:07, 17 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МЧС по Карелии сообщает, что в регионе будет очень жарко.

МЧС со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что 19–24 июня по южным районам Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы (норма от +14 градусов до +15,8 градусов).

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 10 населенных пунктов: Петрозаводский городской округ, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Спасатели подготовили рекомендации для горожан в период аномальной жары.

 

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Комментарии

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Chel
2021-06-17 16:51:26
Неблагоприятное явление.. Это ж лето.
Гость
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