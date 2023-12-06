Аномальные морозы грозят Карелии неожиданной опасностью

В Гидрометцентре Карелии рассказали, когда надо ждать главного удара холода и какая опасность подстерегает в связи с этим жителей республики.

С 6 по 10 декабря под влиянием западной периферии холодного арктического антициклона температура в Карелии окажется на 10℃ ниже климатической нормы, опускаясь ночью до -15, -22℃, а местами мороз будет до -23, -29℃.

Кульминация похолодания придется на пятницу и выходные дни.

В ЦГМС предупредили о том, что побочным фактором антициклона и высокого давления станет ухудшение качества воздуха, поскольку эти условия будут препятствовать рассеиванию вредных выбросов. Особенно актуально это будет в утренние и вечерние часы.

Изменится погода лишь в начале следующей недели. На республику начнет наступать циклон, принеся с собой ветер и снегопады.

Ранее был назван населенный пункт в Карелии, где температура впервые в нынешнем сезоне упала ниже -30℃.