Ансамбль «Голубые Береты» выступит накануне Дня ВДВ в Петрозаводске

В понедельник, 1 августа, с программой ко дню ВДВ в Петрозаводске даст концерт ансамбль воздушно-десантных войск России «Голубые Береты».

Как сообщают организаторы мероприятия, это концерт для поклонников группы, для тех, кто служил или служит сейчас. В программе — душевное общение и самые любимые песни.

По традиции десантники собираются на концерт, чтобы встретиться с боевыми товарищами, вспомнить службу, боевые операции, тех, кто с честью вернулся домой и, конечно, тех, кто ушел героями.

Для семей десантников, погибших в афганской и чеченской войнах, концертное агентство Interfest выделило бесплатные пригласительные билеты. Получить их можно у председателя правления Карельской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» Алексея Белянинова.