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Ансамбль «Кантеле» приглашает жителей и гостей Карелии на свой день рождения

Новости. Культура
17:40, 23 Марта 2022
фото: © Карельский ансамбль «Кантеле»

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Гостей ждут 9 апреля в Доме Кантеле.

Карельский ансамбль «Кантеле» приглашает всех желающих на праздничный концерт «С днем рождения, Кантеле!». Гостей вечера ожидает микс номеров из современного репертуара и произведений прошлых лет, в числе которых особое место занимают пьесы Виктора Гудкова — основателя ансамбля. Каждый творческий «цех» ансамбля — оркестр, танцевальная группа, вокальная группа «Айно» и ансамбль кантелистов — продемонстрируют известнейшие номера из своего репертуара.

На одной сцене выступят, помимо действующих артистов, также ветераны ансамбля и воспитанники его Молодежной студии, продемонстрировав, таким образом, преемственность поколений, объединенных любовью к кантеле.

Концерт состоится 9 апреля в 18.00 в Доме Кантеле по адресу: Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 6. Справки и бронирование билетов по телефону: 55-91-05. Для молодежи будет действовать «Пушкинская карта». Купить билет можно по ссылке: https://kantele.ru/afisha/afisha/15481.html

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