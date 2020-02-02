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Антикоррупционные поправки могут повлиять на депутатов парламента Карелии

Новости. Политика
15:48, 02 Февраля 2020
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Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Новые требования относятся ко всем без исключения депутатам региональных парламентов, а не только к тем, кто занимается депутатской деятельностью на профессиональной основе. А это означает, что те из карельских парламентариев, которые являются директорами предприятий, оказались сегодня перед выбором – либо уйти с руководящих постов в своих коммерческих структурах, либо отказаться от депутатских мандатов.

В Законодательном собрании Карелии под действие новых антикоррупционных поправок попадает, к примеру, председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин, который занимает должность управляющего директора АО "ТНС энерго Карелия". Свой выбор, по всей видимости, придется сделать и соратнику Красулина по фракции "Единой России" Максиму Воробьеву, который является генеральным директором АО "Карельский окатыш". Однако новые требования затрагивают  не только известных карельских топ-менеджеров с депутатскими мандатами, но и члена парламентской фракции "Единой России" Алексея Рахманова, возглавляющего небольшую сельскохозяйственную фирму "ЛХМ".

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-02 18:46:10
"Столица" все не угомонится.
Как пояснил депутат Госдумы от Удмуртии, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» А Исаев, в закон вкралась техническая ошибка. Основная цель нормативного акта - не допустить работу чиновников в коммерческих организациях. «Ошибочно получилось так, что запрет на руководство коммерческими организациями был распространен на депутатов, работающих на непостоянной основе», - сообщил Исаев. По его словам, в ближайшее время Госдума внесет поправки, которые исправят ошибку. «Надеюсь, уже 3 февраля на совете Государственной думы этот законопроект будет рассмотрен. Запрет будет распространен только на депутатов, работающих на постоянной основе», - рассказал А.Исаев
ни фига себе
2020-02-02 17:55:30
.…...здесь уже одними поправками не обойтись , нужно уголовный кодекс применять , с конфискацией и изоляцией .
Гость
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