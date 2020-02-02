Антикоррупционные поправки могут повлиять на депутатов парламента Карелии

Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Новые требования относятся ко всем без исключения депутатам региональных парламентов, а не только к тем, кто занимается депутатской деятельностью на профессиональной основе. А это означает, что те из карельских парламентариев, которые являются директорами предприятий, оказались сегодня перед выбором – либо уйти с руководящих постов в своих коммерческих структурах, либо отказаться от депутатских мандатов.

В Законодательном собрании Карелии под действие новых антикоррупционных поправок попадает, к примеру, председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин, который занимает должность управляющего директора АО "ТНС энерго Карелия". Свой выбор, по всей видимости, придется сделать и соратнику Красулина по фракции "Единой России" Максиму Воробьеву, который является генеральным директором АО "Карельский окатыш". Однако новые требования затрагивают не только известных карельских топ-менеджеров с депутатскими мандатами, но и члена парламентской фракции "Единой России" Алексея Рахманова, возглавляющего небольшую сельскохозяйственную фирму "ЛХМ".

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