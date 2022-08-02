Антикоррупционные законы нарушили 17 работников администрации одного из районов Карелии

Факты нарушения антикоррупционного законодательства были найдены у 17 работников администрации Сегежского района после одной проверки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В результате проверки, которую провела прокуратура в администрации Сегежского района, были выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства.

В частности, муниципальные служащие при заполнении справок о доходах за 2020 год предоставили неполные и недостоверные сведения. Работники администрации часто не вписывали в декларации данные об открытых банковских счетах.

Прокуратура потребовала устранить нарушения закона — представление об устранении нарушений было внесено в адрес главы района. К дисциплинарной ответственности были привлечены 17 муниципальных служащих.