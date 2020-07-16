Антимонопольная служба не нашла оснований для отмены аукциона на строительство школы в Кеми

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу, поступившую на Управление капитального строительства Республики Карелия от ООО "ПАРУ ГРУПП".

По мнению заявителя, управление капительного строительства Республики Карелия допустило нарушения во время организации электронного аукциона на разработку документации и строительство школы на 1200 мест в Кеми.

По результатам проверки антимонопольная служба не нашла оснований для отмены результатов торгов. Единственным участником электронного аукциона стало ООО "СтройГрупп", которое и выиграло торги. По мнению ФАС, победитель был определен верно. Напомним, что школа возводится в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

При этом антимонопольная служба указала на технические недочеты, возникшие при оформлении документов. Как следует из выводов ФАС, имевшиеся нарушения носили формальный характер. Они не ущемили права заинтересованных лиц и не привели к ограничению конкуренции во время аукциона. Все имеющиеся недостатки были исправлены при оформлении проекта государственного контракта. В документах откорректированы расхождения в цифрах, уточнены размеры обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, а также сроки действия банковской гарантии. Также будут конкретизированы виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по госконтракту.

Надо отметить, что автор жалобы - ООО "ПАРУ ГРУПП" не являлось участником торгов или заинтересованным лицом.

Информация о каких-либо контрактах, заключенных этой организацией в рамках закона, в реестре контрактов отсутствует. При этом ООО "ПАРУ ГРУПП" известно тем, что активно жалуется на других участников строительных электронных аукционов. По данным антимонопольной службы, от компании уже поступило 50 обращений на действия организаторов различных торгов по всей стране. Как следует из открытых источников, ООО "ПАРУ ГРУП" зарегистрирована в Дагестане.