890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности 13
16.07.2020 18:34
Живого пациента сочли мертвым и не выпускали из морга
16.07.2020 19:40
Министр образования Карелии рассказал о первых результатах ЕГЭ
16.07.2020 18:00
Свалка с видом на память
Сегодня 14:13
Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО) 6
Сегодня 11:58
Представители завода "Ягоды Карелии" опровергли информацию о ненадлежащем качестве продукции 1
16.07.2020 17:06

Антимонопольная служба не нашла оснований для отмены аукциона на строительство школы в Кеми

Новости. Общество
16:09, 17 Июля 2020
фото: © Евгений Софронеев/ТАСС
Загрузка...

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу, поступившую на Управление капитального строительства Республики Карелия от ООО "ПАРУ ГРУПП".

По мнению заявителя, управление капительного строительства Республики Карелия допустило нарушения во время организации электронного аукциона на разработку документации и строительство школы на 1200 мест в Кеми.

По результатам проверки антимонопольная служба не нашла оснований для отмены результатов торгов. Единственным участником электронного аукциона стало ООО "СтройГрупп", которое и выиграло торги. По мнению ФАС, победитель был определен верно. Напомним, что школа возводится в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

При этом антимонопольная служба указала на технические недочеты, возникшие при оформлении документов. Как следует из выводов ФАС, имевшиеся нарушения носили формальный характер. Они не ущемили права заинтересованных лиц и не привели к ограничению конкуренции во время аукциона. Все имеющиеся недостатки были исправлены при оформлении проекта государственного контракта. В документах откорректированы расхождения в цифрах, уточнены размеры обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств, а также сроки действия банковской гарантии. Также будут конкретизированы виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по госконтракту.

Надо отметить, что автор жалобы - ООО "ПАРУ ГРУПП" не являлось участником торгов или заинтересованным лицом.

Информация о каких-либо контрактах, заключенных этой организацией в рамках закона, в реестре контрактов отсутствует. При этом ООО "ПАРУ ГРУПП" известно тем, что активно жалуется на других участников строительных электронных аукционов. По данным антимонопольной службы, от компании уже поступило 50 обращений на действия организаторов различных торгов по всей стране. Как следует из открытых источников, ООО "ПАРУ ГРУП" зарегистрирована в Дагестане.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

Сегодня 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»