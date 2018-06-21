09:44, 21 Июня 2018
Антимонопольная служба переходит на ежедневный мониторинг цен на бензин в Карелии
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УФАС по Карелии в соответствии с поручением Федеральной антимонопольной службы России проводит ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов в Республике Карелия, сообщает сайт управления.
Еще одна причина перехода на ежедневный мониторинг – участившиеся обращения водителей и предприятий о повышении цен на моторное топливо.
Регулярными проверками управление рассчитывает обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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