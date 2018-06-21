Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:44, 21 Июня 2018

Антимонопольная служба переходит на ежедневный мониторинг цен на бензин в Карелии

По теме

Единый расчетный центр обратился к потребителям, проживающим в Петрозаводске
21.06.18 09:00
Власти обещают, что рост пенсий превысит рост инфляции
20.06.18 16:14
Алкогольная продукция, произведенная в Карелии, получила награду "Золотой знак качества"
20.06.18 15:49
Все новости
Загрузка...

УФАС по Карелии в соответствии с поручением Федеральной антимонопольной службы России проводит ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов в Республике Карелия, сообщает сайт управления.

Еще одна причина перехода на ежедневный мониторинг – участившиеся обращения водителей и предприятий о повышении цен на моторное топливо.

Регулярными проверками управление рассчитывает обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Единый расчетный центр обратился к потребителям, проживающим в Петрозаводске
21.06.18 09:00
Власти обещают, что рост пенсий превысит рост инфляции
20.06.18 16:14
Алкогольная продукция, произведенная в Карелии, получила награду "Золотой знак качества"
20.06.18 15:49
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-21 10:05:25
Экспортные пошлины надо ставить, а не херней заниматься. Но Димон с компанией занимается херней : поднимает пензионный возраст, подкручивает НДС, бизин и тарифы на ОСАГО кошмарят...
Шо я еще на вскидку не вспомнил? В общем, демонстративно трясут трон, шоб западу было видно какие они молодцы, и шо "сокровища убиенной ими тещи", складируемые за пределами РФ, им всенепременно надо простить.
А у холопов (у нас то есть) лбы трещат...
Умный
2018-06-21 10:03:55
Так надо ехать где дешевле! Выбор всегда есть!
dgin
2018-06-21 09:47:38
Не мониторить надо , а меры принимать по снижении цен , а то разница в ценах на заправках 4 рубля , да и минимальная 40,14 на Лукойле - большая цена .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
14.06.2018, 13:39
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:48
Обществоведение
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 2
На днях Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву.
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 2
20.06.2018 17:13
Еще один мегапроект? 1
19.06.2018 12:00
"Взятку выкинул в урну" 3
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Вся аналитика

Чтиво

19.06.2018 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 2
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 8
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 6
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Митинг в Питкяранте 19 июня 2018
20.06.2018 16:52
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»