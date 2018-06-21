Антимонопольная служба переходит на ежедневный мониторинг цен на бензин в Карелии

УФАС по Карелии в соответствии с поручением Федеральной антимонопольной службы России проводит ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов в Республике Карелия, сообщает сайт управления.

Еще одна причина перехода на ежедневный мониторинг – участившиеся обращения водителей и предприятий о повышении цен на моторное топливо.

Регулярными проверками управление рассчитывает обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".