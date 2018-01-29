16:36, 29 Января 2018
Антимонопольная служба предложила добавлять рвотное в алкогольные суррогаты в России
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ФАС не поддержала предложение Минздрава о запрете розничной продажи дешевых спиртосодержащих жидкостей и запрет дистанционной продажи дешевой спиртосодержащей продукции.
"Данное предложение Минздрава России антимонопольным органом не поддерживается. По мнению ФАС России, решение проблемы потребления спиртосодержащей продукции, потребляемой населением в качестве суррогатов, возможно иными способами, например, путем добавления к такой продукции компонентов, вызывающих рвотный рефлекс", — отметили в ФАС.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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