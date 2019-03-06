Антимонопольная служба заподозрила "Автоспецтранс" в нарушении закона

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УФАС РФ по Республике Карелия возбудило дело против государственного предприятия ООО "Автоспецтранс" по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
По мнению заявителей, при проведении аукционов "Автоспецтранс" допустил нарушения, которые "приводят или могут привести к ограничению, недопущению, устранению конкуренции при проведении торгов…на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов", говорится в сообщении УФАС.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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