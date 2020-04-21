Энергетики продолжают обеспечивать жителей Петрозаводска электричеством

В период режима самоизоляции АО "ОРЭС - Петрозаводск" даже на день не прекращала свою работу.

Для оперативного персонала организации не существует ни праздничных, ни выходных дней.

Ежедневно в АО "ОРЭС - Петрозаводск" на круглосуточном дежурстве находятся диспетчеры и оперативно-выездные бригады электромонтеров. Общая численность оперативного персонала составляет 32 человека. Каждый день работники бдительно следят за непрерывным обеспечением электрической энергией жителей Петрозаводска.



В любых погодных условиях бригады электромонтеров немедленно выезжают на переключения. При возникновении аварийных ситуаций готовы оперативно исключить поврежденные участки кабельных или воздушных линий из общей схемы электроснабжения города, выведя их в ремонт, а также провести соответствующие переключения в трансформаторных подстанциях города, которых у них в обслуживании на сегодняшний день числится более 600 штук.

В настоящий момент компанией принимаются все необходимые меры и тщательно соблюдаются все рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Определены ответственные лица, курирующие выполнение профилактических мероприятий и осуществляющие мониторинг развития ситуации. В условиях осложнения эпидемиологической обстановки ведется температурный контроль сотрудников, обеспечено наличие антисептических средств, выполняется ежедневная уборка служебных помещений с применением дезинфицирующих средств. Некоторые специалисты переведены на удаленный режим работы.

Обслуживание в центре обслуживания клиентов временно приостановлено. Потребителям рекомендовано использовать бесконтактные виды связи для передачи документов и заявлений – электронная почта организации: ores@es.ptz.ru, кабинет потребителя на сайте организации: ores-ptz.ru и почтовый ящик, размещенный рядом с входом на предприятие.

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