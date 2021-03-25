АО "ПКС-Водоканал" за здоровый образ жизни

В четверг, 25 марта, состоялась торжественная церемония награждения участников первого дня международных соревнований по зимнему плаванию "Отрытый чемпионат России, 2-й открытый чемпионат Карелии".

Для участия в соревнованиях в Петрозаводск приехали более 370 спортсменов из 33 регионов страны. Победителям 1-го дня соревнований награды вручила директор по экономике и финансам группы компаний "РКС-Петрозаводск" Ольга Олеговна Никитина.

Ольга Никитина вручила призы мужчинам, соревновавшимся в водном стиле баттерфляй на дистанции 25 метров.

"Меня просто захлестнуло вашей энергетикой, адреналином спортивных состязаний. Когда АО "ПКС-Водоканал" предложили стать партнерами чемпионата, мы, безусловно, согласились, потому что это здоровый образ жизни и вы большие молодцы, что его ведете. Я желаю вам силы духа и силы тела!" - поздравила призеров заплыва директор по экономике и финансам группы компаний "РКС-Петрозаводск" Ольга Никитина.

Кстати, в следующем году, по решению международной ассоциации зимнего плавания, в Петрозаводске пройдет уже Чемпионат мира по зимнему плаванью. Ждем этого события с нетерпением!