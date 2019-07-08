АО "Прионежская сетевая компания" информирует потребителей

Со следующей недели изменится порядок приема и выдачи документов.

С 15 июля 2019 г. прием и выдача документов специалистами АО "ПСК" будет осуществляться с 8-00 до 17-00 (понедельник-пятница) в Центре обслуживания потребителей по адресу: г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22; Телефон: 8-800-200-11-48.