АО «Прионежская сетевая компания» восстановила энергоснабжение большинства населенных пунктов, прерванное непогодой  

В результате сильного ливня и ветра 1 сентября были повреждены линии электропередачи в зоне ответственности АО «ПСК». В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

Непогода привела к массовому падению деревьев на ЛЭП в Кондопожском и Прионежском районах Карелии ночью и утром 1 сентября.

Для устранения ЧП в АО «Прионежская сетевая компания» были привлечены дополнительные силы (аварийно-восстановительные бригады) из других районов Карелии и специальная техника.

В настоящее время все повреждения на ЛЭП в Кондопожском районе и большинство повреждений в Прионежском районе устранены.

Энергетики-ремонтники продолжают работы по восстановлению энергоснабжения части потребителей в селе Деревянное и расположенных между Деревянным и станцией Орзега садовых товариществ в Прионежском районе и местечках Зимник, Бараний Берег и Лазурный берег в Петрозаводском городском округе.

Ремонтные работы на этих ЛЭП планируется завершить к концу сегодняшнего дня.