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Новости. Общество
14:03, 08 Апреля 2019
фото: На правах рекламы

АО "ТНС энерго Карелия" проводит ревизию индивидуальных приборов учета

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АО "ТНС энерго Карелия" проводит плановую ревизию индивидуальных приборов учета электрической энергии.

Всего на начало месяца осмотр и сверку данных прошли около 50 процентов индивидуальных приборов учета электрической энергии, установленных в жилых и нежилых помещениях клиентов энергосбытовой компании.

Обращаем внимание, что замене в обязательном порядке подлежат:

  • неисправные или поврежденные приборы учета;
  • счетчики с истекшим сроком госповерки;
  • приборы учета с несоответствующим классом точности (более 2.0, например, 2,5).

По закону, в индивидуальных жилых домах замена счетчика должна производиться в присутствии представителя сетевой компании, а в многоквартирных – представителя управляющей организации либо сотрудника гарантирующего поставщика. Их присутствие необходимо для снятия финальных показаний старого счетчика и корректной опломбировки нового.

Стоит отметить, что зачастую замена прибора учета, произведенная с нарушениями обязательных при совершении подобных работ требований становится причиной составления акта о безучетном потреблении электроэнергии. Соблюдение простых правил избавит клиентов от ненужных трат в виде выставленного к оплате счета за объем безучетного потребления.

- АО "ТНС энерго Карелия" с мая 2017 года предоставляет услугу по замене приборов учета электроэнергии. И рост количества абонентов, подавших заявку гарантирующему поставщику, указывает на востребованность данной услуги у наших клиентов, – пояснил руководитель Департамента по работе с потребителями АО "ТНС энерго Карелия" Владимир Сергеичев. – Потребители выбирают решение, при котором обеспечение замены, ввод в эксплуатацию и принятие к расчетам вновь установленного прибора учета становятся обязанностью поставщика ресурса.

Подать заявку в АО "ТНС энерго Карелия" на замену счетчика можно любым удобным способом:

  • на официальном сайте компании в разделе "Дополнительные услуги";
  • очно в любом представительстве АО "ТНС энерго Карелия";
  • по телефону Контакт–Центра: 8 (8142) 79-27-27.

Специалисты АО "ТНС энерго Карелия"  подчеркивают: соблюдение требований законодательства избавляет потребителей от риска в виде выставленного к оплате безучетного потребления вследствие некорректно проведенной замены.

АО "ТНС энерго Карелия" предоставляет услугу по продаже счетчиков электрической энергии с марта 2017 года. Ознакомиться с ассортиментом и стоимостью приборов учета, а также подать заявку на замену счетчика можно любым наиболее удобным способом из выше перечисленных. 

Чем точнее учет – тем вернее расчет!

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