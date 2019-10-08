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Новости. Экономика
09:29, 08 Октября 2019

АО "ТНС энерго Карелия" вошло в топ-10 энергосбытовых компаний по информационной доступности

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АО "ТНС энерго Карелия" вошло в топ-10 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний России.

Исследование, посвященное информационной доступности, как одному из базовых приоритетов работы энергосбытовых компаний, проводилось рейтинговым агентством "Энергоньюс медиа".

В исследование вошли 64 крупнейшие энергосбытовые компании России, обладающие статусом гарантирующего поставщика в зонах своей деятельности.

Деятельность гарантирующих поставщиков, в число которых вошло и АО "ТНС энерго Карелия", анализировалась по 5 параметрам: от частоты обновления новостной информации до вовлечения клиентов в пользование корпоративным сайтом.

После их обработки составлялся итоговый рейтинг информационной доступности энергосбытовых компаний.

По итогам рейтинга гарантирующий поставщик электрической энергии по Республике Карелия входит по информационной доступности в топ-10 энергосбытовых компаний России.

Под термином информационная доступность в широком смысле понимается возможность оперативного доступа к информации как при очном, так и интерактивном взаимодействии, – комментирует результаты рейтинга руководитель департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев. – Текущее развитие онлайн-технологий диктует свои правила в коммуникационной сфере, и компания старается им соответствовать. Мы рады, что наши усилия были оценены на экспертном уровне.

Результаты исследования наглядно доказывают: наиболее важным средством взаимодействия с клиентами является корпоративный сайт. Чем эффективнее коммуникация посредством интернет-сайта, тем выше информированность потребителей. Активно развивающийся ресурс стремится предоставить абонентам широкий спектр онлайн-услуг, комплексно подходя к вопросам интерактивной коммуникации.

С исследованием можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://energo-news.ru/archives/153922.

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